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Döviz kurları

28 Şubat 2019 Perşembe 12:04
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,32005,3210
Avro6,06806,0690
Sterlin7,04107,0760
ANKARA
ABD Doları5,29505,3450
Avro6,02006,0800
Sterlin6,99307,1380

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:04
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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