Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,3200 5,3210 Avro 6,0680 6,0690 Sterlin 7,0410 7,0760 ANKARA ABD Doları 5,2950 5,3450 Avro 6,0200 6,0800 Sterlin 6,9930 7,1380



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