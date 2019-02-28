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Döviz kurları

28 Şubat 2019 Perşembe 09:34
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları5,32505,3260
Avro6,06506,0660
Sterlin7,06107,0970
ANKARA
ABD Doları5,30005,3500
Avro6,02006,0800
Sterlin6,99307,1380


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:34
  1. Döviz kurları

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