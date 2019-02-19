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Döviz kurları

19 Şubat 2019 Salı 09:33
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:


İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları5,30805,3090
Avro6,00006,0010
Sterlin6,83106,8650
ANKARA
ABD Doları5,27005,3300
Avro5,95006,0200
Sterlin6,75406,9070


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:33
  1. döviz
  2. piysalar

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