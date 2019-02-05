Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,1970
5,1980
Avro
5,9360
5,9370
Sterlin
6,7560
6,7900
ANKARA
ABD Doları
5,1750
5,2250
Avro
5,8950
5,9550
Sterlin
6,6910
6,8320
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