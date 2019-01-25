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Döviz kurları

25 Ocak 2019 Cuma 12:01
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,27505,2760
Avro5,97905,9800
Sterlin6,87806,9120
ANKARA
ABD Doları5,25505,3050
Avro5,94506,0050
Sterlin6,83206,9750

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:01
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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