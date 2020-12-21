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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:26:44 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


CUMA
PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,65007,65107,67407,6750
Avro 9,36909,37009,37809,3790
Sterlin 10,321010,373010,205010,2560
İsviçre Frangı 8,62408,66708,64008,6840
ANKARA



ABD Doları 7,62007,70007,64407,7240
Avro 9,32909,40909,33809,4180
Sterlin 10,261010,471010,145010,3550

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