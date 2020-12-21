Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,6500
|7,6510
|7,6740
|7,6750
|Avro
|9,3690
|9,3700
|9,3780
|9,3790
|Sterlin
|10,3210
|10,3730
|10,2050
|10,2560
|İsviçre Frangı
|8,6240
|8,6670
|8,6400
|8,6840
|ANKARA
|ABD Doları
|7,6200
|7,7000
|7,6440
|7,7240
|Avro
|9,3290
|9,4090
|9,3380
|9,4180
|Sterlin
|10,2610
|10,4710
|10,1450
|10,3550