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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:10:15 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,98507,98607,88207,8830
Avro 9,50409,50509,38709,3880
Sterlin 10,642010,695010,504010,5560
İsviçre Frangı 8,76008,80408,67308,7160
ANKARA



ABD Doları 7,95508,03507,85207,9320
Avro 9,46409,54409,34709,4270
Sterlin 10,582010,792010,444010,6540
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