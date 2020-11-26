Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,9850
|7,9860
|7,8820
|7,8830
|Avro
|9,5040
|9,5050
|9,3870
|9,3880
|Sterlin
|10,6420
|10,6950
|10,5040
|10,5560
|İsviçre Frangı
|8,7600
|8,8040
|8,6730
|8,7160
|ANKARA
|ABD Doları
|7,9550
|8,0350
|7,8520
|7,9320
|Avro
|9,4640
|9,5440
|9,3470
|9,4270
|Sterlin
|10,5820
|10,7920
|10,4440
|10,6540