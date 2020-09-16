Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,4850
|7,4860
|7,5060
|7,5070
|Avro
|8,8690
|8,8700
|8,8880
|8,8890
|Sterlin
|9,6530
|9,7010
|9,7440
|9,7930
|İsviçre Frangı
|8,2450
|8,2870
|8,2680
|8,3090
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4550
|7,5350
|7,4760
|7,5560
|Avro
|8,8290
|8,9090
|8,8480
|8,9280
|Sterlin
|9,5930
| 9,8030
|9,6840
|9,8940