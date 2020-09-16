  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:11:57 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış AlışSatış
ABD Doları 7,4850 7,4860 7,5060 7,5070
Avro 8,8690 8,8700 8,8880 8,8890
Sterlin 9,6530 9,7010 9,7440 9,7930
İsviçre Frangı 8,2450 8,2870 8,2680 8,3090
ANKARA
ABD Doları 7,4550 7,5350 7,4760 7,5560
Avro 8,8290 8,9090 8,8480 8,9280
Sterlin 9,5930 9,8030

 9,6840 9,8940

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'dan flaş İsrail kararı
Dünya

Katar'dan flaş İsrail kararı

Katar, Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması çerçevesindeki görüşmelere Filistin meselesi çözülene kadar katılma..
Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı
Teknoloji

Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı

Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Mühendislerim..
Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video
Gündem

Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video

Sosyal medyada Kürt vatandaşları hedef alan bir video büyük tepki çekti. Kendisine ‘ülkücü’ süsü veren genç bir kadın kamera önünde dans ede..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı