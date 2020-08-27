Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3800
|7,3810
|7,3550
|7,3560
|Avro
|8,7200
|8,7210
|8,6660
|8,6670
|Sterlin
|9,7320
|9,7810
|9,7070
|9,7560
|İsviçre Frangı
|8,1150
|8,1560
|8,0800
|8,1210
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3500
|7,4300
|7,3250
|7,4050
|Avro
|8,6800
|8,7600
|8,6260
|8,7060
|Sterlin
|9,6720
|9,8820
|9,6470
|9,8570