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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-27 17:36:26 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,3800 7,3810 7,3550 7,3560
Avro 8,7200 8,7210 8,6660 8,6670
Sterlin 9,7320 9,7810 9,7070 9,7560
İsviçre Frangı 8,1150 8,1560 8,0800 8,1210
ANKARA
ABD Doları 7,3500 7,4300 7,3250 7,4050
Avro 8,6800 8,7600 8,6260 8,7060
Sterlin 9,6720 9,8820 9,6470 9,8570

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