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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:13:45 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,3670 7,3680 7,3970 7,3980
Avro 8,7100 8,7110 8,7490 8,7500
Sterlin 9,6820 9,7300 9,7350 9,7830
İsviçre Frangı 8,1340 8,1750 8,1570 8,1980
ANKARA
ABD Doları 7,3370 7,4170 7,3670 7,4470
Avro 8,6700 8,7500 8,7090 8,7890
Sterlin 9,6220 9,8320 9,6750 9,8850

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