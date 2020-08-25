Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3670
|7,3680
|7,3970
|7,3980
|Avro
|8,7100
|8,7110
|8,7490
|8,7500
|Sterlin
|9,6820
|9,7300
|9,7350
|9,7830
|İsviçre Frangı
|8,1340
|8,1750
|8,1570
|8,1980
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3370
|7,4170
|7,3670
|7,4470
|Avro
|8,6700
|8,7500
|8,7090
|8,7890
|Sterlin
|9,6220
|9,8320
|9,6750
|9,8850