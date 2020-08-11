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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:13:50 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,2940 7,2950 7,2340 7,2350
Avro 8,5960 8,5970 8,5150 8,5160
Sterlin 9,5860 9,6340 9,4780 9,5260
İsviçre Frangı 8,0050 8,0450 7,9120 7,9520
ANKARA
ABD Doları 7,2640 7,3440 7,2010 7,2840
Avro 8,5560 8,6360 8,4750 8,5550
Sterlin 9,5260 9,7360 9,4180 9,6280

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