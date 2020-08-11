Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,2940
|7,2950
|7,2340
|7,2350
|Avro
|8,5960
|8,5970
|8,5150
|8,5160
|Sterlin
|9,5860
|9,6340
|9,4780
|9,5260
|İsviçre Frangı
|8,0050
|8,0450
|7,9120
|7,9520
|ANKARA
|ABD Doları
|7,2640
|7,3440
|7,2010
|7,2840
|Avro
|8,5560
|8,6360
|8,4750
|8,5550
|Sterlin
|9,5260
|9,7360
|9,4180
|9,6280