Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,0330
|7,0340
|7,2930
|7,2940
|Avro
|8,3770
|8,3780
|8,6350
|8,6360
|Sterlin
|9,3740
|9,4200
|9,7950
|9,8440
|İsviçre Frangı
|7,8720
|7,9110
|8,1760
|8,2170
|ANKARA
|ABD Doları
|7,0030
|7,0830
|7,2630
|7,3430
|Avro
|8,3370
|8,4170
|8,5950
|8,6750
|Sterlin
|9,3140
|9,5240
|9,7350
|9,9450