Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8340
|6,8350
|6,8470
|6,8480
|Avro
|7,7220
|7,7230
|7,7200
|7,7210
|Sterlin
|8,5780
|8,6210
|8,5920
|8,6350
|İsviçre Frangı
|7,1910
|7,2280
|7,2040
|7,2400
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8040
|6,8840
|6,8170
|6,8970
|Avro
|7,6820
|7,7620
|7,6850
|7,7650
|Sterlin
|8,5180
|8,7280
|8,5320
|8,7420