Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8370
|6,8380
|6,8210
|6,8220
|Avro
|7,6120
|7,6130
|7,5900
|7,5910
|Sterlin
|8,4410
|8,4830
|8,4700
|8,5130
|İsviçre Frangı
|7,0890
|7,1250
|7,0830
|7,1180
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8600
|6,9700
|6,8350
|6,9400
|Avro
|7,6050
|7,7250
|7,5800
|7,6900
|Sterlin
|8,3480
|8,6040
|8,3850
|8,6420