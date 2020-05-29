Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8170
|6,8180
|6,8370
|6,8380
|Avro
|7,5290
|7,5300
|7,6120
|7,6130
|Sterlin
|8,3600
|8,4020
|8,4410
|8,4830
|İsviçre Frangı
|7,0270
|7,0620
|7,0890
|7,1250
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8350
|6,9450
|6,8600
|6,9700
|Avro
|7,5200
|7,6400
|7,6050
|7,7250
|Sterlin
|8,2770
|8,5440
|8,3480
|8,6040