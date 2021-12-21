Döviz çakıldı, vatandaşlar oralara akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış için döviz bürolarına akın etti.
Döviz kurlarında rekor yükselişler yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek yeni ekonomik tedbirleri açıkladı.
Türk Lirası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine hızla değer kazanmaya başladı.
Bunun üzerine dün gün içerisinde 18 lirayı gören dolar/TL, akşam saatlerinde 12 liranın altına kadar geriledi.
Vatandaşlar bu gelişmelerin ardından sabahın ilk saatlerinde döviz bürolarının yolunu tuttu.
Dolarlarını elden çıkarmak isteyen onlarca kişinin büro önlerinde sıra beklediği görüldü.