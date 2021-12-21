Döviz çakıldı ama, marketler aynı tas aynı hamam
Döviz kurlarında düne kadar yaşanan yükselişle fiyatları hızla artıran marketlerde, kurların tarihi düşüşünden sonra sadece 5 kuruşluk indirim yapıldı.
Döviz kurlarında düne kadar yaşanan artışla fiyatları hızla artıran marketlerde, kurların tarihi düşüşünden sonra sadece 5 kuruşluk indirim yapıldı.
Türkiye 2021 yılının son aylarını dövizdeki kur yükselişi ve temel tüketim ürünlerine gelen zamlarla geçirdi.
Özellikle zincir marketlerde gözle görülür fahiş fiyatlar vatandaşların tepkisini çekerken, kurdaki her yükseliş sonrası bu zamlar katlanarak arttı. Döviz kurunda dün akşam saatlerinden itibaren başlayan tarihi düşüş ise gözleri tekrar marketlere çevirdi.
1 litre süte 5 kuruş indirim
Akaryakıt sektöründe fiyat düşürüleceği yönünde resmi açıklama yapılırken, perakende sektöründe de bazı adımlar atıldı. Marketlerde ürünlerin etiketleri değişti.
Bazı marketlerde kur artışlarıyla 1'er 2'şer lira zam yapılarak fiyatı 8,95'e kadar çıkan 1 litre süte 5 kuruş indirim yapılarak fiyat 8,90'a çekildi.