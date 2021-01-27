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Yaşam Döviz bürosundaki silahlı soyguncuyu, kadın çalışan elindeki cihazla kovaladı
Yaşam

Döviz bürosundaki silahlı soyguncuyu, kadın çalışan elindeki cihazla kovaladı

Kocaeli'de bir döviz bürosuna yönelik silahlı soygun, kadın çalışanın para kontrol cihazı ile direnmesi sonucu püskürtüldü. Kadın çalışanın soyguncuyu kovaladığı anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 20:36:00 -

Kocaeli’nin Karamüsel ilçesinde bir döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı şahıs, iş yerinde çalışan kadının para kontrol cihazı ile direnmesi sonucu kaçtı. Soygun girişimi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Döviz bürosuna silahlı soygun

Olay 14.30 sıralarında öğle saatlerinde Hacıömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosuna gelen şahıs, cebinden çıkardığı silahı kasadaki kadın çalışana doğrultarak paraları poşete koymasını söyledi. İş yeri çalışanının tepki göstererek eline aldığı para kontrol cihazı ile karşı koyması sonucu ise silahlı şahıs, hızla iş yerinden çıkarak kaçmaya başları. Kadın çalışan ise elindeki cihaz ile şahsı bir süre kovaladıktan sonra iş yerine dönerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Üzerini değiştirirken polis ekiplerine yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin takibi sonucu, soygun girişiminde bulunan şahıs ara sokakta üzerini değiştirmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Soygun girişimi güvenlik kamerasında

Öte yandan soygun girişimi ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde döviz bürosuna gelen şahıs, cebinden silahını çıkararak iş yerinde bulunan kadın çalışana kazadaki paraları uzattığı çantaya doldurmasını söylüyor.

Kadın çalışanın ise tepki göstererek eline aldığı para kontrol cihazı ile karşı koyması sonucu silahlı şahıs, hızla iş yerinden çıkarak kaçmaya başlıyor. Kadın çalışan elindeki cihazla, kaçan şahsı kovalıyor.

 

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