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Ekonomi Döviz Borsa
Ekonomi

Döviz Borsa

Döviz borsası son durum, döviz borsa fiyatlar, borsa nedir gibi soruların yanıtları ve detayları haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:57:00 -
Döviz Borsa

Döviz bozdurma, müşterilerine bir para birimini diğeriyle değiştirme yasal hakkına sahip bir işlemdir. Fiziksel paranın döviz değişimi (madeni para ve kağıt faturalar), genellikle bir vezne istasyonunda bir tezgah üzerinden yapılır. Bu tür işlemleri gerçekleştiren döviz büroları, çeşitli biçimlerde ve yerlerde bulunabilir. Tek bir ofisten faaliyet gösteren bağımsız, küçük bir işletme olabilir veya havalimanlarında daha büyük bir döviz servisi kabinleri zinciri olabilir veya vezne istasyonlarında döviz bozdurma hizmetleri sunan büyük bir uluslararası banka olabilir.

Borsa ve işlevleri nedir?

Borsa, borsacıların ve tüccarların hisse senetleri, tahviller ve diğer finansal enstrümanlar gibi menkul kıymetleri alıp satabilecekleri bir tesistir. Menkul kıymetler borsaları ayrıca, bu tür menkul kıymetlerin ve araçların ihracı ve geri alımı için kolaylıklar sağlayabilir ve gelir ve temettü ödemeleri dahil olmak üzere sermaye temin edebilir. Menkul kıymetler borsaları, genellikle alıcıların ve satıcıların, borsa katı gibi merkezi bir konumda veya bir elektronik ticaret platformu kullanarak açık itiraz yoluyla işlemleri tamamladığı "sürekli açık artırma" piyasaları olarak işlev görür.

Bir menkul kıymetler borsası, yatırımları standartlaştırarak, insanların çeşitli şirketlerde münferit ve eşit mülkiyet paylarını satın almasına veya satmasına olanak tanır. Yatırımcılar ve işletmeler arasında fon transferini kolaylaştırarak, herkesin yatırımları için maksimum güvenliği sağlamak için gerektiği şekilde düzenler.

Döviz bozdurma nasıl çalışır?

Döviz kurunu sabit tutmak için, merkez bankası ABD doları tutar. Yerel para biriminin değeri düşerse, banka dolarını yerel para birimi için satar. Aynı zamanda dolar arzını artırarak değerini düşürür. Para birimine olan talep artarsa, tam tersini yapar.

Döviz piyasasında son durum

İstanbul serbest piyasada 6 Ekim 2020'de dolar 7,7540 liradan, euro 9,1420 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,7520 liradan alınan dolar, 7,7540 liradan satılıyor. 9,1400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,1420 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7670 lira, euronun satış fiyatı ise 9,1540 lira olmuştu.

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