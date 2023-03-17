Dostluk Konvoyu yola çıktı geliyor! Beklenen haber geldi.. Helal olsun size...

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentinden yola çıkan "Dostluk Konvoyu", Türkiye'deki depremzedelere konteyner evler ile mobilya gibi eşyaları ulaştıracak.

Kalesija Belediyesi ve bölgedeki iş insanlarının işbirliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türk halkı için hazırlanan 31 konteyner ev ve 2 konteyner banyo ile mobilya, nevresim, yatak, yastık, giyecek ve gıda paketlerinden oluşan yardım konvoyu, deprem bölgesine hareket etti.

"Dostluk Konvoyu"nu uğurlama törenine katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Sıtkı Tatar, yaptığı açıklamada, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin güzel bir örneğinin yaşandığını ifade ederek, konvoyun ilk olarak İstanbul, oradan da Hatay'a gideceğini söyledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Atalay Aydoğdu da Kalesija halkına teşekkür ederek, yardımın ulaştırılmasında Türkiye ile irtibat halinde olduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Sead Dzafic de Kalesija halkının 1992-1995'te yaşanan savaşta Türkiye'den gelen yardımı hiçbir zaman unutmadığına işaret ederek, konteyner evlere yatak, sandalye ve masa gibi eşyanın da Türkiye'ye giden ustalar tarafından yerleştirileceğini söyledi.

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Konteyner evlerin yanı sıra Kalesija'dan Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaçı tarafından toplanan 4 tırlık yardım konvoyu da deprem bölgesine hareket etti.

Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaçı yetkililerinden Namik Hodzic, gönderilen yardım tırlarında 8 prefabrik evin de bulunduğunu dile getirerek, gerekli tüm kurulumların yapılacağını ve evlerin hazır şekilde depremzedelere teslim edileceğini anlattı.