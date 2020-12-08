Dosta güven düşmana korku! Türk askeri Azerbaycan sokaklarını inletti

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferin kutlamaları 10 Aralık tarihinde Bakü'de büyük bir tören ile kutlanacak. Tören hazırlıkları devam ederken Türk askeri de kutlama hazırlıkları için Azerbaycan'ın başkentine geldi.

"Her şey şehitler için"

Tören düzeninde yürüyüş yapan askerler "Her şey şehitler için" marşlarıyla yürüyüş provaları gerçekleştirdi.