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Dünya

Dost ve kardeş ülke Katar'dan üzen haber

Ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle dost ve kardeş ülke Katar'da hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:19:00 -
Dost ve kardeş ülke Katar'dan üzen haber

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Katar'da hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı.

Katar Sağlık Bakanlığı da 3 kişinin daha salgın sebebiyle hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 33'e çıktığını duyurdu.

Açıklamada, 1967 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 50 bin 914'e, sağlığına kavuşanların sayısının ise 15 bin 399'a ulaştığı ifade edildi.

 

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