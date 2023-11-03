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Dünya Dost ülke Pakistan'ın askerlerine saldırı
Dünya

Dost ülke Pakistan'ın askerlerine saldırı

Yeniakit Publisher
2023-11-03 20:14:00 -
Dost ülke Pakistan'ın askerlerine saldırı

Pakistan'ın Gvadar bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan 2 araca yönelik saldırıda 14 asker hayatını kaybetti. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Gvadar bölgesine bağlı Pasni'den Ormara şehrine giden 2 askeri aracın militanlarca pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, militanların saldırısında 14 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

Hayber Pahtunhva eyaletinde bugün bir polis aracını hedef alan bombalı terör saldırısında 5 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

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