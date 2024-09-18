Dost düşman görsün! Lübnan'da telsizlerin patlatılması sonrası ASELSAN'dan bomba çıkış
İsrail'in Lübnan'da telsizleri patlatarak yaptığı saldırının hemen ardından Türkiye'nin milli teknoloji devi ASELSAN tarafından art arda oldukça dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. ASELSAN, yerli üretim kriptolu telsizlerini özellikleriyle birlikte paylaştı.
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasından sonra güvenli haberleşme altyapısının zayıf olduğu durumlarda iletişim kanallarının manipüle edilebileceğini ve güvenlik açığı oluşturabileceğini gösterdi.
ASELSAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TELSİZ PAYLAŞIMLARI
Türkiye, haberleşme gibi kritik bir altyapının güvenliğini sağlamak için çeşitli karşı önlemler geliştirmeye devam ederken Lübnan'daki patlamadan sonra ASELSAN'dan dikkat çeken yerli ve milli el telsizi paylaşımı geldi.
Lübnan'da art arda yaşanan çağrı cihazı patlamalarının ardından ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli el telsizi "ARTCOM 5433 V/UHF-P"unun görsellerini paylaştı. Paylaşımda "akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz." ifadelerine yer verildi.
ASELSAN tarafından yapılan farklı bir paylaşımda ise, “ASELSAN HYBRA 3810, hızlı ve güvenli "görev kritik haberleşme" için Türk mühendisliğinin özgün tasarımıyla geliştirildi” denildi.
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