Dorukhan Toköz'e 6 milyon euro flaş teklif

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla A Milli Takım'a seçilen Dorukhan Toköz, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Genoa, 22 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro gözden çıkardı

İtalya Serie A ekibi Genoa, Dorukhan Toköz’ü kadrosuna katmak istiyor. Serie A ekibi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah beyazlılara 6 milyon euro teklif etti.

Beşiktaş, 6 milyon euroyu reddetti

NTVSpor'un haberine göre, Dorukhan’ı yakından takip eden ve menajerler aracılığı ile siyah-beyazlı yönetim ile temasa geçen Genoa Kulübü, resmi teklifini henüz sunmadı.

Zira Beşiktaş yönetimi, menajerler aracılığı ile yapılan 6 milyon euroluk teklife olumlu yaklaşmadı. Futbol komitesi, takımın önemli isimlerinden olan 22 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak istediğini ve yapılan teklifin kararlarını değiştiremeye yeterli olmayacağını İtalyan kulübüne aktardı.

Genoa, yeni sezon öncesi daha yüksek bir bonservis bedeli ile Beşiktaş’ın kapısını çalması halinde kulüpler görüşmeye başlayacak. Beşiktaş’ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden Eskişehirspor’dan kadrosuna kattığı Dorukhan, performansı ile siyah beyazlıların 11’ine adını yazdırdı. Yakaladığı şansı iyi kullanan 22 yaşındaki oyuncu A Milli Takım kadrosuna da seçilirken, Arnavutluk ve Moldova maçlarında Ay Yıldızlı formayı giydi.

Bu sezon Beşiktaş’ta 19 karşılaşmaya çıkan Dorukhan, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Cesare Prandelli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Genoa'da Galatasaray'ın eski futbolcuları Goran Pandev ve Koray Günter de forma giyiyor.