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Dorukhan Toköz kimdir? Nerelidir?

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz kimdir sorusu binlerce futbolsever tarafından merak ediliyor. Beşiktaş'ın en genç isimleri arasında yer alan futbolcunun nereli ve kaç yaşında olduğu merak edilen sorular arasında. İşte Dorukhan Toköz'ün hayatına dair detaylar...

25 Ocak 2019 Cuma 22:54
Dorukhan Toköz kimdir? Nerelidir?

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz kimdir sorusu binlerce futbolsever tarafından merak ediliyor. Beşiktaş'ın en genç isimleri arasında yer alan futbolcunun nereli ve kaç yaşında olduğu merak edilen sorular arasında. İşte Dorukhan Toköz'ün hayatına dair detaylar...

Dorukhan Toköz kimdir?

21 Mayıs 1996 Eskişehir doğumlu olan Dorukhan Toköz 22 yaşında. Orta saha ve önlibero mevkilerinde oynayan oyuncu sağ ayağını kullanıyor. Eskişehir alt yapısında yetişen Dorukhan, 2017 2018 sezonunda 1. ligde Eskişehir forması ile 32 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol dokuz da asist kaydetti, 8 sarı kart gördü.

Genç oyuncu 2016/2017 sezonunda 24 maçta forma girdi ve 2 gol 1 asistlik performans gösterirken 3 kez sarı kart gördü. 2015/16 sezonunda 11 maçta görev alan Toköz, 1 gol attı ve 2 kez sarı kart gördü. Yani toplamda 67 maçta 4 gol 10 Asist'lik performas gösterirken 13 kez sarı kart gördü. Oyuncunun henüz profesyonel kariyerinde kırmızı kartı bulunmuyor.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Dorukhan Toköz milli forma ile U-21'de tanıştı. 3 dostluk maçı 6'da Avrupa Şampiyonası eleme maçına çıkan oyuncu 9 maçta 1 gol kaydett, 2 sarı kart gördü.

 

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 22:54
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