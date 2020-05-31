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Spor

Dorukhan Toköz, Fenerbahçe iddialarını yalanladı

Beşiktaş'la sözleşme uzatma konusu adeta yılan hikayesine dönen Dorukhan Toköz, kendisi hakkında ortaya atılan Fenerbahçe'yle anlaştığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:22:00 -
Dorukhan Toköz, Fenerbahçe iddialarını yalanladı

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Beşiktaş'ın futbolcusu Dorukhan Toköz, hakkında çıkan Fenerbahçe haberlerine açıklık getirdi.

Dorukhan, yaptığı paylaşımda "Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an tek amacım özlediğim formama kavuşmak" sözlerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcunun Necdet Ergezen ile yollarını ayırıp menajerliğe Ahmet Bulut’u getirmesi Fenerbahçe’ye transferinin önünü açtığı şeklinde yorumlanmıştı. Dorukhan'ın Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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