Dortmund Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu grup aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Katıldığı her sene kupanın favorileri arasında yer alan Barcelona, Şampiyonlar Ligi’ne zorlu Borussia Dortmund deplasmanı ile başlıyor. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman? Borussia Dortmund Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...17 Eylül 2019 Salı 19:28
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu grup aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Katıldığı her sene kupanın favorileri arasında yer alan Barcelona, Şampiyonlar Ligi’ne zorlu Borussia Dortmund deplasmanı ile başlıyor. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman? Borussia Dortmund Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
17 Eylül 2019 Salı günü(Bugün) oynanacak olan dev mücadele Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyen futbol tutkunları müsabakayı Bein Spots 2 üzerinden izleyebilecekler.
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