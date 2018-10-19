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Dörtlü Suriye Zirvesi İstanbul'da yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacağını söyledi.

19 Ekim 2018 Cuma 11:34
Dörtlü Suriye Zirvesi İstanbul'da yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla 27 Ekim 2018'de İstanbul'da düzenleneceğini bildirdi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Sayın Angela Merkel’in katılımlarıyla gerçekleşecek dörtlü zirve toplantısı 27 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir." bilgisini verdi. 

Kalın, "Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 11:34
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  3. Erdoğan
  4. Putin
  5. Merkel

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