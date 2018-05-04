Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dörtlü ittifakın 'akıl hocası' belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 4'lü ittifak için seçim çalışmaları yürüteceği mesajını vererek, "Durduğum yeri değiştirmiyorum" dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:54
Dörtlü ittifakın 'akıl hocası' belli oldu

T24'ün haberine göre, Türkiye'nin iktidar değişikliğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Şener, "Mevcut iktidar yapısında bir değişikliği halen özlüyoruz, onun için çaba harcayacağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerinde Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesiyle ilgili, "Memleket için hayırlı olsun" diyen Şener, şunları söyledi:

DURDUĞUM YERİ DEĞİŞTİRMİYORUM

"Mevcut iktidar yapısında bir değişikliği halen özlüyoruz onun için çaba harcayacağız. Bu seçimleri önemli görüyordum, herkes önemli görüyor. Türkiye'nin geleceği açısından bir iktidar değişikliğine ihtiyaç vardır. Bu süreçte, adaylığımın faydalı olacağını düşündüğüm için bunu ortaya koymuştum, gerekenleri de yaptım. Görevimi yaptığımı düşünüyorum. Sonunda ana muhalefet partisi Muharrem İnce'yi aday olarak ilan etti. Memleket için hayırlı olsun. Demokratik bir seçim, rekabeti olmasını, seçim güvenliğinin gerçek anlamda sağlanmış olmasını diliyorum."

Şener, 4'lü ittifak için seçim çalışmaları yürüteceği mesajını vererek, "Durduğum yeri değiştirmiyorum" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:54
  1. Yalova
  2. dörtlü ittifak
  3. Abdullatif Şener

YORUM YAZ

  • ferhat yıldızferhat yıldız1 sa önce
    Durduğun yeri çoktaaan değiştirmişsin, savruldukça, savrulmuşsun, haberin yok!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'İran'da düşen jetteki kayıp pilota hala ulaşılamadı'
  1. 'İran'da düşen jetteki kayıp pilota..
  2. Manchester United'ın yıldızı..
  3. Yeni Zelanda’da bir anda ortaya çıkan..
  4. Hakkari'de tuzaklanan EYP imha edildi
  5. Muharrem İnce seçilemezse... Bomba..
  6. Antep fıstığı altınla yarışacak!
  7. Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni..
  8. Ali Koç'tan flaş "çekilme kararı"..
  9. Amerika özel kuvvetleri sınırına..
  10. Apandisit neden patlar? Tedavisi var..
  11. Bakan'dan Erdoğan açıklaması! 'Allah..
  12. Afrika'yı mesken tuttan FETÖ'cüler..
  13. Mezarlıkta ağlayan kız olayında flaş..
  14. CNN Türk Genel Müdürü görevden..
  15. İngiltere'de yerel seçimlerin galibi yok
  16. Yerli Google Earth sivil kullanıma..
  17. Güney Kore Devlet Başkanı’ndan Türkçe..
  18. Tokat'ta otomobilde çıkan yangın..
  19. Reel efektif döviz kuru endeksi..
  20. Musk Tesla'yı batıracak! İki cevabı 2..
Kuveyt Türk
İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı