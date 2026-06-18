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Yerel Dört tekerle trafiğe çıkıp yolu üç tekerlekle bitirdi
Yerel

Dört tekerle trafiğe çıkıp yolu üç tekerlekle bitirdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Gaziantep'te seyir halindeki Tofaş marka otomobilin sol ön lastiği bir anda yerinden çıktı. O anlara ait ilginç görüntüler ise arkada seyir halinde olan motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

İlginç olay, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi Burç kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 UP 359 plakalı Tofaş marka otomobilin seyir halindeyken sol ön lastiği bir anda yerinden çıktı. O anlara ait ilginç görüntüler ise arkada seyir halinde olan motosiklet tutkunu Paşa Gündoğdu'nun kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta dönüş yapan otomobilden lastiğin çıkma ve otomobilin sola yatma anları yer aldı. Görüntülerin devamında, motosikletli Gündoğdu'nun yerinden çıkan lastiği yol kenarından alarak otomobil sürücüsüne verme anları da yer aldı.

İlginç anlara ait görüntüler ise sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

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