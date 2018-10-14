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Dört koldan indirim nefes aldırdı

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na farklı alanlarda hizmet veren şirketlerden destek yağıyor.

14 Ekim 2018 Pazar 11:44
Dört koldan indirim nefes aldırdı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na farklı alanlarda hizmet veren şirketlerden destek yağıyor. İlk gün 100 şirketin ‘Ben de varım’ dediği seferberlikte yeni haftaya girilirken başta telekom mecrası olmak üzere ulaştırma ve inşaat sektörlerinin önde gelen markaları da listede yerini aldı. Yapılan indirimlerden memnun olan tüketicilerden ise ‘’Bir nebze de olsa nefes aldık, çarşı pazarda güven yeniden tesis ediliyor’’ mesajı verdi.

Turkcell’den iki kat hizmet

Türkiye’nin Turkcell’i, iletişim ihtiyaçlarını herkes daha rahat karşılasın diye  internet paketlerini ikiye katladı. Ayrıca, Türkiye’nin sevilen dijital uygulamaları BiP, TV+, Dergilik, fizy ve lifebox’ta geçerli GB’lar da iki katına çıktı. Kampanyadan faydalanabilmek için BiP uygulamasına girerek, keşfet içerisindeki “Enflasyonla Mücadele” kanalını takip etmek yeterli olacak. Yıl sonuna kadar sürecek kampanya ile Turkcell’liler aynı fiyata iki kat daha fazla internet kullanabilecek.

Kaan Terzioğlu: “Turkcell Türkiye için var”

Çeyrek asırdır Türkiye’nin dijital ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında başlatılan kampanyayı biz de destekliyoruz. Enflasyona eksi yönde katkı yapan tek sektör olarak, bugün de üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Turkcell Türkiye için var; Türkiye olmadan Turkcell var olamaz. Biz de dijital altyapımızı müşterilerimize açarak internet kotalarını ikiye katlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanmaya başlayacak. Biliyoruz ki Türkiye kazanırsa Turkcell de kazanacak” dedi.

Tüm kampanyalar BiP’ten takip edilebilecek

Bireysel ve kurumsal tüm faturalı müşteriler ve paketli faturasız abonelerin faydalanacağı kampanyaya katılım, yerli iletişim ve yaşam platformu BiP ile sağlanıyor. SIM kartları 4.5G’yi desteklemeyen Turkcell’liler de kampanyadan faydalanmak için en yakın Turkcell bayiinde ücretsiz olarak SIM kartlarını değiştirip kotalarını katlayabilecek.

İnşaat malzemecileri de katıldı

Dev holdinglerin ve şirketlerin indirim kampanyaları ile dahil olduğu programa bir destek de Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nden (Türkiye İMSAD) geldi. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Üyelerimiz ile ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ kapsamında başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına Türkiye ekonomisine ivme kazandırmak amacıyla katılma kararı aldık” dedi. Erdoğan, programın milli ekonomiye güç vereceğine dikkat çekerek, “Kalitesiyle zaten kendini dünya çapında ispatlamış ürünlerimiz ile iç ve dış pazardaki etkimizi daha da arttırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Atlas Global’den yüzde 20 indirim

Şirketler de indirim kampanyaları açıklamaya devam ediyor. Havayolu firması Atlas global, tüm iç hat seferlerinde geçerli olmak üzere bilet fiyatlarını yüzde 20 oranında düşürdü. Yüzde 20 indirimli biletler, 27 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olacak. Atlas Global Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, “Ekonomileri güçlü olan ülkelerin şirketleri de güçlü olur. Bu bakış açısıyla ülkemizde son aylarda artan enflasyonu düşürme kampanyasına önemli bir destek verme kararı aldık” diye konuştu.

Brisa’dan da müjde

Brisa ise Türkiye’de üretilen Bridgestone ve Lassa markalı tüm kış lastiği ürünlerinde yüzde 10 indirim yapacağını duyurdu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 11:44
  1. Enflasyonla Topyekun Mücadele programı

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