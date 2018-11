Dört aylık bebeğin gelişim özellikleri

Bebek yüzükoyun duruşunda -geçen aylardaki gibi- hareketsiz kalamaz. Sırt, bacak ve boyun kasları gelişmiştir. Kol ve bacaklarını yüzme hareketi yapar gibi kullanmak ister. Ayaklarını uzatır, bacaklarını gerer ve vücut tümüyle karın üzerinde sallanır.

Oturtulduğunda başını kaldırır. Ellerinden tutulup oturtma hareketi yapıldığında, omurgasını dikleştirip başını kaldırır. Bebek bir kalçası ve kolu üzerinde yana eğildiğinde, başını dik tutmasını becerir.

Henüz yürüme gelişmesinde bir ilerleme yoktur. Yine ayaklar büküktür. Diz ve ayak bileği vücudunu taşıyacak kadar kuvvetli değildir. Sağlıklı bir bebek dört aylık olunca, kendini bacakları üzerinde tutmaya başlaması iyidir. Ama her zaman şart değildir.

Artık elleriyle oynamaya başlar. Ellerini yüzüne, burnuna götürür. Bazen de iki elini birbiriyle temas ettirir ve el ele tutuşur. Eli ağza götürme hareketi sıklaşır ve kusursuzdur. Eline geçen her şeyi ağzına sokar. Eşyayı tanımasında, el ve ağzı yardımcı olur. Her şeyi ağzına götürme hareketi emme gibi değil, iradeye bağlı, koordine bir harekettir. Çocuk kendi ellerini keşfettiği gibi, onun yakaladığı her şeyi gözlemekten zevk alır.

Bu ayda sessiz gülücükler, sesli ve neşeli gülmelere dönüşür. Sağlıklı olduğu ve ihtiyaçları giderildiğinde devamlı tebessüm eder, güler. Kısa kahkahalar atar, sürtme sesleri dediğimiz üfleme sesleri de üretmeye başlar.