Dördüncü uçak gemisini yapıyorlar!

Gemi üretiminde ABD'yi katlayan Çin, devasa bir donanma inşa ediyor. Destroyer, fırkateyn, denizaltı ve çeşitli tipte savaş platformlarından oluşan filosunu uçak gemileriyle güçlendirme uğraşındaki Pekin yönetimi, bu 'yüzen mahallelerden' 4.'sünün yapımına başladı. Yeni platformun daha önceki 3 uçak gemisinden daha modern ve gelişmiş olacağı belirtiliyor.

Ukrayna donanmasının 90'larda satışa çıkardığı Varyag gemisini modernize ederek ona Liaoning adını veren Çinliler, ilk uçak gemisini 2016 yılında hizmete sokmuştu.

Sonrasında uçak gemisi imalat atağına kalkan Pekin, tamamen yerli üretim ikinci gemi Shandong'u 2019 yılı sonunda envantere aldı. Üçüncü uçak gemisi Fujian ise Haziran 2022'de denize indirildi. Bu geminin yakında testlere başlaması bekleniyor. Çin bu esnada 4. uçak gemisinin inşasına başladı.

Üçüncü gemi Fujian, uçakları güverteden rampa desteğiyle kaldırma yerine elektromanyetik uçak fırlatma sistemi (EMALS) kullanan ilk gemi olacak. Liaoning ve Shandong'da ise uçaklar ski-jump aracılığıyla kısa kalkış yapıp kablo yardımıyla durmayı sağlayan STOBAR sistemini kullanıyor.

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110 bin ton ağırlığında tasarlanan Çin'in dördüncü uçak gemisi üçüncü gemiden daha büyük olacak şekilde planlandı. Nükleer tahrik sisteminden güç alan gemi, lazer silahı, elektromanyetik top ve fırlatma sistemlerini besleyecek bir enerji akışına sahip olacak.

Uçak gemisinin J-15 ve J-31 savaş uçaklarıyla KJ-600 havadan erken ihbar-kontrol uçağı ile bir dizi insansız savaş aracını taşıması bekleniyor.

2035 YILINA DEK 6 UÇAK GEMİSİ

ABD ile savaşı orta vadede kaçınılmaz gören Çin donanması, 2035 yılına dek uçak gemisi sayısını 6'ya çıkarmayı planlıyor. Çin son 10 yılda 150 kadar savaş gemisini denize indirdi.

Çin filosu şu anda ABD donanmasından daha büyük ve fark hızla açılıyor. Pentagon'un Kongre'ye sunduğu raporlar, Çin'in 350 savaş gemisine karşılık ABD deniz gücünün 293 gemiyle sınırlı olduğunu gösteriyor. Çin deniz filosu 2025 yılında 395, 2030'da ise 435 gemiden oluşaacak.

ABD Deniz Kuvvetleri'nce hazırlanan istihbarat raporu, Çin tersanelerinin Amerika'dan 232 kat daha hızlı gemi inşa ettiğini ortaya koymuştu.

DÜNYADA KAÇ UÇAK GEMİSİ VAR?

Mart 2024 itibariyle dünyada 14 donanma tarafından kullanılan 47 adet aktif uçak gemisi bulunuyor. Çin, Hindistan ve İngiltere'nin 2'şer tane operatif uçak gemisi mevcut. Fransa ve Rusya ise birer adet uçak gemisi işletiyor. İtalya'nın kısa kalkışa imkan veren (V/STOL) 2 adet pistli gemisi bulunurken İspanya ise TCG ANADOLU benzeri bir adet gemiye sahip durumda.

Yine TCG ANADOLU sınıfındaki gemilerden Japonya'da 4, Fransa'da 3, Avustralya'da 2, Mısır'da 2, Güney Kore'de 2, Çin'de 3, Brezilya ve Tayland'da 1'er adet bulunuyor.

Büyük boyutlu uçak gemisi yapmakta olan yahut bu yönde yeni projeleri bulunan ülkeler ise Çin, Fransa, Hindistan, Rusya, Güney Kore, ABD ve Türkiye.

Amerikan donanması, her biri yaklaşık 80 adet savaş uçağı taşıma kapasitesine sahip 11 tane nükleer tahrikli uçak gemisini işletiyor. USS Gerald R. Ford, dünyanın en büyük ve modern uçak gemisi olarak gösteriliyor.