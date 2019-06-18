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Dördüncü saldırgan da yakalandı

Haber Müdürümüz Murat Alan’a saldıran dördüncü cani de gözaltına alındı.

18 Haziran 2019 Salı 10:32
Dördüncü saldırgan da yakalandı

 Haber Merkezi 

Tetikçi medyanın hedef göstermesi sonrası Haber Müdürümüz Murat Alan’a saldıran 5 vandalın dördüncüsü de gözaltına alındı. Alan’ın şahsında milli iradeye saldıran canilerin bugün mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi. Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçen Alan’a yönelik saldırıların yankıları sürüyor. Cumaya gitmek için evladıyla birlikte evden çıkan ve 6 yaşındaki çocuğunun gözü önünde akıl almaz bir işkenceye tabi tutulan Alan’a saldıran teröristlerden dördüncüsü de yakalandı. Öldürme kastıyla yapılan ve milli iradeye sinkaflı küfürlerle saldıran alçakların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Korkusuz gazeteci Alan’ı yıldırmaya yönelik gerçekleştirilen saldırının faillerinin bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:32
  1. Tetikçi medya
  2. Haber Müdürümüz Murat Alan
  3. Türk basın tarihi
  4. Cuma
  5. cuma namazı

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