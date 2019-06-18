Dördüncü saldırgan da yakalandı

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Tetikçi medyanın hedef göstermesi sonrası Haber Müdürümüz Murat Alan’a saldıran 5 vandalın dördüncüsü de gözaltına alındı. Alan’ın şahsında milli iradeye saldıran canilerin bugün mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi. Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçen Alan’a yönelik saldırıların yankıları sürüyor. Cumaya gitmek için evladıyla birlikte evden çıkan ve 6 yaşındaki çocuğunun gözü önünde akıl almaz bir işkenceye tabi tutulan Alan’a saldıran teröristlerden dördüncüsü de yakalandı. Öldürme kastıyla yapılan ve milli iradeye sinkaflı küfürlerle saldıran alçakların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Korkusuz gazeteci Alan’ı yıldırmaya yönelik gerçekleştirilen saldırının faillerinin bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.