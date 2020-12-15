Donut nasıl yapılır? | Kolay donut tarifi

Pratik donut tarifi | ABD filmlerinden aşına olunan donut son yıllarda ülkemizde de çok sık tüketilen çöreklerden biri oldu. Peki, donut nasıl yapılır?

Donut tarifi

Malzemeler:

1 paket kuru maya

1 çay bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı şeker

Yarım çay bardağı ılık su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

2,5 - 3 su bardağı un

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Süslemek için:

80 gram çikolata

Pasta süsü ya da hindistan cevizi

Donut nasıl yapılır?

Öncelikle sütü ılıtın. Ilınan sütün üzerine mayayı ve şekeri ekleyin. Sütü karıştırın ve kasenini üzerini kapatıp 5 dakika kadar bekleyin.

Karışıma yağ, tuz, su ve yumurtayı ekleyin.

Unu eleyerek azar azar ekleyin.

Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamurdan parçalar koparıp yuvarlayın.

Hamur parçalarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Hamurların üzerini örtün.

Hamur yarım saat dinlendikten sonra ortalarını halka şeklinde kesin.

Bu işlemin ardından da yarım saat daha hamuru mayalanma bırakın.

Yağ kızdırın ve donutları kızartın.

Kızarttığınız donutları havlu kağıt üzerine dizin.

Çikolatayı benmari usulü eritin.

Ilınan donutları çikolata batırıp kenara alın.

Donutların üzerini istediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.