0553 313 94 23

Dönüş yolundaki tatilcilere ‘Emniyet Kemeri’ uyarısı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün her bayram öncesi sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla geliştirdiği sloganlarda yüzde 99’a varan başarı sağlandı.

13 Ağustos 2019 Salı 13:32
Dönüş yolundaki tatilcilere ‘Emniyet Kemeri’ uyarısı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün her bayram öncesi sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla geliştirdiği sloganlarda yüzde 99’a varan başarı sağlandı.


Kurban Bayramı öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tanıttığı ‘Kemerin Ses Getirsin’ uygulaması kapsamında Muğla’da tatillerin geçiren sürücülere hem emniyet kemeri uyarısı yapıldı. Hem de araçlardaki çocuklara broşür dağıtıldı. Tatilini Muğla’da yapan sürücülerin dönüşleri başlarken, karayolu üzerinde trafik ekipleri trafiğin güvenli bir şekilde seyretmesi amacıyla trafik ışıklarının bulunmadığı akıllı kavşaklarda ve ışıklı kavşaklarda günün 24 saati görev yapıyor.


Muğla’nın Menteşe ilçesinde Marmaris, Datça, Ortaca, Dalaman ve Fethiye’den tatil dönüşü yapan sürücülere hem soluklanma, hem de ‘Kemerin Ses Getirsin’ uygulaması gerçekleştirildi. Sürücüler emniyet kemeri konusunda uyarılırken, araçlarda bulunan çocuklara da broşür dağıtıldı.


İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gerekli farkındalığın oluşturulması amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar çocuklara yönelik ‘Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin’ sloganıyla ‘Kemerin Ses Getirsin’ ödüllü video yarışması düzenlendi. Yarışma kapsamında araçta bulunanlar sürücü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takarken çektikleri videoları #kemerinsesgetirsin’ hashtagini etiketleyerek ‘TrafikEgm’ twitter adresine gönderecekler. Gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bindiği otomobilde can verdi
    1. Bindiği otomobilde can verdi
    2. Otomobil ile hafif ticari araç..
    3. Jandarmadan drone ile sıkı denetim
    4. TSK "milli karıştırıcı" ile susturuyor
    5. Kayseri'de evlatlık olduğunu öğrenince..
    6. Rize’nin yaylalarına ziyaretçi akını
    7. Dönüş yolundaki tatilcilere ‘Emniyet..
    8. Hindistan, Keşmir'de müslümanların..
    9. Husiler'den Suudi Arabistan'da İHA'lı..
    10. İran Dışişleri Bakanı: “Savaş peşinde..
    11. 'Avrupa Birliği'ne 1,5 milyar ek gelir..
    12. Binali Yıldırım: "Bu yaralar tamamen..
    13. Elazığ'da belediye başkanının aracı..
    14. Hızlıca kilo almak isteyenlerin..
    15. BESYO özel yetenek sınavı başvuruları..
    16. Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı..
    17. Ağrı’da 2 aile arasında silahlı kavga:..
    18. Gizli değilmiş! İşte İmamoğlu ve..
    19. "Amacımız hacılarımızın ibadetlerini..
    20. Ağrı'da kavga eden aileler terör..
    21. ABD’den İngiltere’ye öncelikli ticaret..
    22. Malezya’da İrlandalı genç kızı arama..
    23. Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve..
    24. Yeni dünya rekoru için yine Salda..
    25. Gastronomi şenliğinin ilki gerçekleşti
    26. Manisa'da alzaymır hastası kadından..
    27. Husiler'den Suudi Arabistan'ın Abha..
    28. 8 milyon yıllık deve kuşu yumurtası..
    29. Darıcalılar bayramlaşmada buluştu
    30. Doğa turizminin cazibe merkezi..
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi
    Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'