Dönüş çilesi erken başladı! Ege'nin kalbi kilitlendi, kilometrelerce kuyruk var

Tatilcilerin dönüş yoluna gecmesiyla Afyonkarahisar'daki karayollarında araç yoğunluğu oluşmaya başladı.

Yarın sona erecek olan Kurban Bayramı öncesi dönüş yoluna geçen tatilciler yoğunluğa neden oldu. Ege Bölgesi'nin en önemli kavşak noktalarından birisi olan Afyonkarahisar'da ki karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Istanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya ve Denizli ile birlikte daha birçok kentin geçiş güzergahında bulunan Özdilek Kavşağında trafik sıkışıklığı yaşandı. Kavşakta önlem alan polis ekipleri trafiği yönlendirmek için yoğun çaba sarfetti. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde daha fazla artması bekleniyor.