  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Donuk Fırıncılık Ürünleri’ne ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’
Ekonomi

Donuk Fırıncılık Ürünleri’ne ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’

Yıldız Holding bünyesinde bulunan Donuk Fırıncılık Ürünleri; üretim tesislerinde pandeminin yayılımını önlemek için tüm tedbirleri hayata geçirerek Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 20:27:00 -
Donuk Fırıncılık Ürünleri’ne ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’

SuperFresh 7/24 Fırından ile Ülker Marifet markalarıyla bilinen şirketin genel müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, gerek üretim gerek tedarik gerek satış aşamasında hijyen kurallarına harfiyen uyduklarını kaydetti. Hasırcıoğlu, şunları ifade etti: “Türkiye’nin ilk ‘sadece donuk’ unlu mamul üretimini yapıyoruz. Yüksek teknolojiye sahip üretim tesisimizle sektördeki liderliğimizi korurken, hammadde alımından son ürün sevkiyatına kadar kalite kontrol süreçlerini yüksek standartlar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Dünyayı etkisi altına alan salgın mücadele kapsamında üretim tesislerimizde tüm yasal gerekliliklere uyuyoruz. Çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası otoritelerin tavsiyelerine uygun şekilde yürütüyoruz. Resmi denetimler sonrasında TSE ’Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne sahip olmak da gıda güvenliği alanındaki başarımızı bir kez daha tescilledi.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor
Dünya

Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor

Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri Azerbaycan’a meydan okudu. Röportaj sırasında bölgeye yakın bir yere bomba düştü. Azerbaycan’a meydan..
Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu
Siyaset

Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu

Ömrünü İslam’a hizmete adayan Mehmet Fırıncı Hoca’nın cenaze merasimini diline dolayan Emin Çölaşan, AK Partili isimlerin cenazeye katılımın..
İskender füzeleri tehdidi sonrası Azerbaycan ordusuna talimat verildi
Dünya

İskender füzeleri tehdidi sonrası Azerbaycan ordusuna talimat verildi

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Ermenistan'ın İskender füze tehdidine ilişkin bir açıklama yaptı.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay