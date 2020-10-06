Donuk Fırıncılık Ürünleri’ne ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’

SuperFresh 7/24 Fırından ile Ülker Marifet markalarıyla bilinen şirketin genel müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, gerek üretim gerek tedarik gerek satış aşamasında hijyen kurallarına harfiyen uyduklarını kaydetti. Hasırcıoğlu, şunları ifade etti: “Türkiye’nin ilk ‘sadece donuk’ unlu mamul üretimini yapıyoruz. Yüksek teknolojiye sahip üretim tesisimizle sektördeki liderliğimizi korurken, hammadde alımından son ürün sevkiyatına kadar kalite kontrol süreçlerini yüksek standartlar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Dünyayı etkisi altına alan salgın mücadele kapsamında üretim tesislerimizde tüm yasal gerekliliklere uyuyoruz. Çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası otoritelerin tavsiyelerine uygun şekilde yürütüyoruz. Resmi denetimler sonrasında TSE ’Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne sahip olmak da gıda güvenliği alanındaki başarımızı bir kez daha tescilledi.”