Dönmez’den yoğun enerji diplomasisi

Dönmez, Berlin’de Türk-Alman Enerji Forumu’na ve Moskova’da Rus Enerji Haftası’na katılacak.

Mesafe katedildi

Son aylarda yoğun enerji diplomasisi yürüten Dönmez, başta doğal gaz olmak üzere farklı konuları üst düzey yetkililerle görüşecek. Daha önce gaz ticareti yapılmayan Umman’la başlayan son aylardaki uluslararası enerji diplomasi süreci, Katar, Endonezya ve Malezya’yla devam ediyor. Söz konusu ülkelerle iş birliğini arttırmaya yönelik adımların sonuçları alınıyor. İki hafta önce Almanya’da WindEnergy Hamburg Konferansı ve Fuarı’na katılan Dönmez, burada Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında kat ettiği mesafeyi Avrupalı mevkidaşlarına anlattı.

Protokol imzalanacak

Dönmez, yurt dışındaki son durağı Kazakistan’da Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları Toplantısı’nda üye ülkelerin iş birliğinin arttırılması mesajını verdi. Hazar’ın doğusu ile batısının birleştirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca elektrik, doğal gaz ve petrolde bölgesel entegrasyonu geliştirmeye yönelik konuşma yaptı.

Öte yandan Bakan Dönmez, bugün 4’üncü Türk-Alman Enerji Forumu için Berlin’e gidiyor. Forumda Dönmez ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in yanı sıra iki ülkenin özel sektör temsilcileri söz alacak. Akabinde yeşil hidrojen alanında iş birliği için bir protokol imzalanacak. Protokolle iki ülke arasında hidrojen sektöründe iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.