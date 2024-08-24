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Yerel Dönercinin vurulma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı!
Yerel

Dönercinin vurulma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-08-24 12:09:37 - 2024-08-24 12:09:37

Şanlıurfa’da, TikTok yayını yapan dönerci müşterisinin önünde vuruldu. Olay anına ait görüntüler dönercinin cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinde meydana geldi. Dönercilik yapan İsmail Acma, satış yaptığı sırada sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın başlattı. Bir müşterinin siparişini hazırlayan Acma, yoldan geçen plakası öğrenilemeyen bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Olay anında, döner siparişi bekleyen bir kadın büyük şok yaşadı. Yaralı dönerciye çevredekiler hemen ilk müdahalede bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbarla olay yerine geçen ekipler yaralı dönerciyi hastaneye kaldırdı.

Olay anı Acma’nın yayın sırasında sabitlediği cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde İsmail Acma'nın döner hazırladığı sırada yoldan geçen bir otomobilden sıkılan kurşunla yaralandığı ve yere yığıldığı anlar yer aldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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