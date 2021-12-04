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Kadın - Aile Dondurulmuş limonun faydaları
Kadın - Aile

Dondurulmuş limonun faydaları

Limonlar çok sağlıklıdır ve içerisindeki C vitamini bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 09:57:00 - 2021-12-04 09:59:46
Dondurulmuş limonun faydaları

Donmuş limonun ur, yumru, kist ve tümöre karşı iyileştirici ve önleyici etkisi vardır. İltihap, enfeksiyon ve mantara karşı önleyici ve tedavi edicidir. Donmuş limon parazit ve bağırsak kurtlarına karşı tedavi edicidir. Son olarak dondurulmuş limon iyi bir antidepresandır.

Dondurulmuş limon nasıl kullanılır?

Limonu buz dolabınızın buzluk bölümüne koyuyorsunuz. Donduktan sonra mutfak rendesini alıp limonun tamamını rendeleyebilirsiniz. Soymanız falan gerekmiyor. Rendelenmişini yemeklerinizin üzerine serpebilir, sebze salatasına, dondurmaya, çorbaya, makarnaya, makarna sosuna, suşiye, balık porsiyonlarına katabilirsiniz

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