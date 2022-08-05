Dondurucuda domates saklama yöntemleri! Kışlık dondurucuda domates nasıl saklanır?

Domates, olgunluğun farklı aşamalarında hasat yapılmaktadır. Domatesler haftada 2 veya 3 kez kuvvetli güneşin olmadığı sabah saatlerinde hasat edilmesi gerekmektedir. Şubat ayından başlayıp Temmuz veya Ekim ayları arasına kadar hasat devam edilmektedir.

Bursa'da üreticilerin hasat etmeye hazırlandığı binlerce dönüm domates kurudu.

Mustafakemalpaşa ilçesinin çok sayıda köyünde binlerce dönüm alandaki salçalık domatesler kurudu. Mart ayından itibaren gözü gibi baktıkları domateslerini hasat etmeye hazırlanan çiftçiler domateslerinin kurumasıyla ne yapacağını şaşırdı. Ürünleri kuruyan üreticilerin şikayeti üzerine domateslerden ve topraktan numune alınarak tahlil için laboratuvara gönderildi.

Yavelli köyünde üreticilik yapan Ersin Demir, "Mart ayından itibaren çocuk gibi bakılan domatesler kurumaya başladı. Domateslerde yaprak kalmadığı için meyveler güneş gördüğü için zarar görüyor. Gerekli numuneler alındı, inceleme yapılacak" dedi.

Domates Nasıl Saklanır?

Domates, kısa sürede tüketilmesi gereken bir besindir. Buzdolabında maksimum 1-3 gün arasında saklanabilir. Saklamak için güzelce yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Ardından sap kısımları temizlenmeli ve bütün bir halde buzdolabının sebze-meyve rafına yerleştirilmelidir.

Kışlık Dondurucuda Domates Tarifi İçin Malzemeler

Sıcak su

Buz dolabı poşeti

İstediğiniz kadar domates

Kışlık Dondurucuda Domates Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce domatesler güzelce yıkanıp derin bir tencereye veya leğene alınıp arkasına çaprazlama çizik atıyoruz. (kolay soyulabilmesi için) fotoğrafta gözüktüğü gibi.

Daha sonrasında üzerlerini geçecek kadar sıcak su ilave ediyoruz ve yarım saat bekletiyoruz (kaynatma yok).

Yarım saatin sonunda kendiliğinde soyulduğunu göreceksiniz, çizik attığımız yerlerden tutup güzelce ellerimizle soyuyoruz çok küçük olmayacak şekilde küpler halinde doğrayıp buzdolabı poşetlerine doldurup ağzını bağlayıp derin dondurucuya koyuyoruz,