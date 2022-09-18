Dondurma tadında nefis limonlu muhallebi tarifi: Kupta limonlu muhallebi yiyen herkes tarif İstiyor

Dondurma Tadında Nefis Limonlu Muhallebi Tarifi İçin Malzemeler

1 lt süt

8 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

2 adet limon suyu

2 adet limon kabuğu

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağ

Çay kaşığının ucuyla çok az zerdeçal

1 paket petibör bisküvi

Dondurma Tadında Nefis Limonlu Muhallebi Tarifi Nasıl Yapılır?

Tencereye süt, şeker, un, nişastayı alıyoruz . Limonlarımızı yıkayıp rendenin ince tarafıyla rendeliyoruz . Beyaz kısmı bırakıyoruz. Rendelediğimiz limonları ortadan ikiye keserek suyunu sıkıyoruz. Kabuğunu ve suyunu sütümüze ilave edip hızlıca karıştırıyoruz ocağa alıyoruz kaynayana kadar karıştırma işlemine devam ediyoruz. Kaynayan muhallebimizi kenara alıyoruz üzerine tereyağ ve vanilyayı ekliyoruz tereyağ eriyene kadar tekrar karıştırıyoruz. Bisküvimizi robottan geçiriyoruz . Kullanacağımız kupların alt tabanına 2 yemek kaşığı bisküviden koyuyoruz. Üzerine muhallebimizi bölüştürüyoruz buzdolabında 5-6 saat dinlendirdikten sonra soğuk servis yapıyoruz.

Ekşi ve tatlı uyumunu sevenlerdenseniz; limonlu fit muhallebi tarifi muhakkak deneyin.

Malzemeler:

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tam buğday unu

1 yemek kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı limon suyu

1 adet limon kabuğunun rendesi

1 tatlı kaşığı bal

1 ölçek protein tozu (isteğe bağlı)

Limonlu Muhallebi Tarifi nasıl yapılır?

Limonlu muhallebi yapımı için tam buğday unu, nişasta, süt, limon suyu ve limon kabuğunu bir tencerede karıştırıyoruz; karıştırdıktan sonra kısık ateşte kıvam alana kadar pişirmeye başlıyoruz. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıyoruz ve ilk sıcaklığı geçince bal, protein tozunu ilâve ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Servis kâsemizin içine limonlu fit muhallebimizi alıyoruz. Üzerini dilediğimiz şekilde süslüyoruz (limon kabuğu, çiğ badem kırığı, hindistan cevizi tozu).

Limon Soslu Muhallebi Tarifi İçin Malzemeler

1 lt süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı şeker (Bardak ölçüsü 200 ml)

1 paket vanilya

Üzerinin sosu için

1 çay bardağı taze sıkışmış limon suyu

1 ,5 su bardağı su

1 su bardağı şeker

Yarım çay kaşığı zerdeçal

2 yemek kaşığı nişasta

Limon Soslu Muhallebi Tarifi Nasıl Yapılır?

Muhallebisi için sütü uygun bir tencereye alıyoruz. Un, nişasta, şeker ekleyip karıştırıyoruz ocağın üzerinde kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra vanilya ekleyip karıştırıyoruz. Hazırladığımız muhallebiyi kuplarımızın yarısını hafif geçecek şekilde kuplara bölüştürüyoruz buzdolabına kaldırıyoruz üzeri için. Limon suyunu uygun bir tencereye alıyoruz su ,şeker ,nişasta, zerdeçal ekleyip karıştırıyoruz. Ocakta kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynadıktan sonra soğumuş olan muhallemizin üzerine döküp buzdolabında 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis yapıyoruz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

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