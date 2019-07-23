Dondurma tadında buz gibi meyveli parfe tarifi Anında hazırlayabileceğiniz pratik bir lezzet: Dondurma tadında parfe

10 dakikanızı alacak bu lezzetin tadı tıpkı dondurma gibi. Aynı zamanda şeker krizleriniz bastırabilecek bir lezzete sahip. Denemediyseniz en ksıa sürede bu tarifi denemenizi, şiddetle tavsiye ederim. İçeriğinde bulunan malzemeleri dilediğiniz gibi, damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin... Malmemeler Krem şanti 2 paket

2 su bardağı soğuk süt

10 adet marshmallowlu bisküvi

1 çay bardağı damla çikolatası

2 adet muz

8 adet çilek adet çilek

20 adet ahududu

1 çay bardağı fındık Bisküvileri tatlının içinde hissedilmesi için elinizle ufalayın. Krem şantiyi uygun bir kaba alın. Sütü ilave edip koyulaşıncaya kadar çırpın. Buzdolabında bekletin. Ahududu, muz, çilek, marshmallowlu bisküvi, fındık ve damla çikolatasını küçük parçalara bölerek birleştirin. Dolaptaki kremşantiyle bu malzemeleri fazla zedelemeden birleştirin ve bir kalıba doldurun. Parfeyi 1 gece dondurucuda bekletin. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dilerseniz bisküviyi sade, kremşantiyi kakaolu kullanabilirsiniz. Afiyet olsun...

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