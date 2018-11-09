Dondurma dişlerine zararlı mı?



Dondurmayı ısırarak değil, yalayarak yemelisiniz. Peki dondurmanın dişlere faydalı olduğu söylentisi nereden çıktı!?



Bir kesim tarafından dondurmanın dişlere iyi geldiği, yaptığı soğuk etkisi ile birlikte dişleri birtakım mikrobik bakterilerden temizlediği öne sürülür. Bazıları ise tam tersini savunmaktadır. Dondurmanın dişleri olumsuz etkilediği ve ağrıyı başlatabildiği ya da oluşan ağrıyı daha fazla ortaya çıkardığını belirtir.

Uzmanlar dondurmanın diş ağrısına dondurmanın iyi gelmediği, aksine dondurmanın soğuk etkisinin dişlerde ağrıyı artırarak uzun bir süre geçmesine fırsat tanımadığını söylemektedir.

Dişler baştan sona çok hassas bir yapıdan oluşmuştur. Dişlerin bir sıcak-soğuk hassasiyeti bulunmaktadır. Soğuk kadar çok sıcaktan da etkilenir. Özellikle de diş minesi bilindiği üzere çok küçük etkide dahi birtakım ağrıları yanında getirmektedir. Bu yüzden dondurmanın soğuk etkisi ile daha büyük bir rahatsızlık söz konusu olmaktadır.

Söylentiye gelince

Pekalâ dondurma ile dişler arasında olumlu söylenti neden kaynaklanmaktadır? Bir yanlış anlaşılmaktan.. Birçok hasta dişini çektirdikten sonra, hekimin kendisine bir ara dondurma yemesini tavsiye ettiğini bilir. Hekim bu tavsiyeyi, damarların büzüşerek kanamanın daha çabuk dinmesi için yapar. Siz de bunun "dondurma yemek dişe iyi geliyormuş. Hekim söyledi.." diye anlarsanız yanlış yapmış olursunuz.

Dondurma çürütmez

Toplumda dondurma yiyen çocukların dişlerinin erken çürüdüğü kanaati yanlış. Sütte kalsiyum olmasından ötürü ölçülü dondurma yemesi çocukların diş gelişimine faydalı.. Ama öl-çü-lü..

Anne ve babaların çocuklarının küçük yaşta diş fırçalama alışkanlığı kazanması için 2 yaşından itibaren hijyenik bezlerle dişlerini silmesi gerek..

0-6 yaş grubu çocuklarının dondurma ve şekerli yiyeceklere karşı özel ilgisinin olduğunu herkes bilir.

Anne ve babaların çocuğumun dişlerine zarar verir gerekçesiyle çocuğunun dondurma yeme isteğini geri çevirmemesi gerekir. Yeter ki, diş sağlığı için çocuk iyi eğitilmiş olsun.

Avrupa Birliği ülkelerinde çocukların Türkiye'ye göre dondurma tüketiminin yüzde 300 oranında fazla olduğunu biliyor musunuz?

Dondurma çocuğu dişlerini çürütmez. Hatta içinde kalsiyum olduğu için dişlerinin gelişmesinde faydalı olur.

Anne babalar çocuklarına dondurma yedirdikten sonra yaş durumların göre dişlerini hijyenik bezle silsin.

Çocuk dişlerini fırçalayabiliyorsa fırçalasın.

Anne ve babalar, çocuk, dişlerini fırçalamak istemezse, bir daha dondurma yedirtmem diyebilir. Böylece çocuk mükâfatlandırmayla dişlerini fırçalama alışkanlığı kazanır.

Bir diğer uyarı: aileler çocuklarına dondurmayı sağlık gıda kodeksinin şartlarına uygun yerlerden almalı.

Başka tetikçiler

Diş ağrısını tetikleyen durum sadece dondurma değil, aynı zamanda doğru diş fırçasının seçilmemesi de ağrıya sebep olabilmektedir. Diş fırçaları genel olarak pürüzsüz olmalıdır. Diş fırçası seçerken de yumuşak kıllı olan fırçalar seçilmesine dikkat edilmelidir. Aynı zamanda hassas dişlere sahip kişiler ise özel diş fırçaları bulunmaktadır ve onları tercih etmelidirler.

Asitli yiyecek ve içecekler ile tatlı ya da ekşi yiyecekler diş ağrısını tetikler.

Asit, diş ağrısını uzatmakta ve ağrının daha fazla çoğalmasına sebep olmaktadır. Ağrıyan dişler için üstelik bazı meyveleri yerken de dikkat etmek gerekmektedir. Bunların başında ısırarak elma yemek gelir.

Şekerler çürütür

Limon portakal ya da greyfurt ve benzeri asitli sebze ve meyveler de dişleri etkilemektedir.

Şekerli yiyecekler de hem dişleri çürütür, hem de çürük dişin ağrısını kaldırır..

Diş sağlığı için yapılması gereken dişleri fırçalamaktır. Düzenli olarak günde iki ya da üç kere.. Özellikle de gece yatmadan önce fırçalamak dişleri koruma altına alabilmektedir. Dişler geceleri dinlenme noktasında daha hızlı iyileşme sürecine girer ve fırçalayıp yatmak en önemli etkiyi yapar.