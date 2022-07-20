Döndük yine Mart ayına! 'Ayçiçek yağı 50 lira olacak'

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ayçiçek yağı krizinin yeniden kapıda olduğunu iddia etti.

Ayçiçek yağının merkezi Trakya'da yaşanan çayır tırtılı istilasının hem tüketici hem de üreticiye etkisinin büyük olacağının altını çizdi.

Medyatava'da konuşan ve Trakya'nın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyleyen CHP'li isim ayçiçek yağının litresinin 50 lira olabileceğini öne sürdü.

Mart ayında da benzer açıklamalar nedeniyle halk korkuya kapılıp marketlerde izdiham oluşturmuştu.

Bakanlığın açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ayçiçeğinde bir önceki yıla göre yüzde 6 üretim artışı ile 2 milyon 550 bin ton rekolte öngörüldüğü söylendi.