Donatım Park’taki cesedin kimliği belli oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde süs havuzunda bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesindeki Donatımpark içerisinde yer alan süs havuzunun yüzeyinde hareketsiz duran bir kişi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, olay yerine gelen ekipler tarafından süs havuzundan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Orta yaşlı erkeğe ait ceset, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında cesedin Yakup Yılmaz (60) olduğu belirlendi. Yılmaz’ın aşırı alkollü olduğu ve süs havuzuna düşerek boğulduğu iddia edildi.