Donanmamızın gücüne güç katacak! Resmen başlıyor

SavunmaSanayiST’nin 24 Şubat 2021 tarihinde yayımladığı haberde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın artan harekat ihtiyaçları kapsamında iki adet Açık Deniz Karakol Gemisi tedarik edileceği bilgisine yer verilmişti.

MİLGEM Sınıfı korvetlerin devamı niteliğinde olup, dizaynı ihtiyaçlara göre tekrar yapılan ve Kasım 2020’de imzalanan sözleşme kapsamında iki adet tedarik edilecek olan Açık Deniz Karakol Gemisi’nin ilki olan TCG AKHİSAR için ilk sac kesimi, 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Aynı tören kapsamında, ASFAT PN MİLGEM Projesi kapsamında Pakistan Donanması için üretilen ilk MİLGEM savaş gemisi olan PNS BABUR da denize indirilecek.

AKHİSAR Açık Deniz Karakol Gemisi’nin, 2023 yılı içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor. Gemi 76 milimetrelik baş topuna ve helikopterler ile insansız hava araçlarının kullanımı için bir helikopter pistine sahip olacak. MİLGEM ADA Sınıfı Korvet tasarımı baz alınarak geliştirilen Açık Deniz Karakol Gemisi, daha sade silah ve sensör yüküne sahip olacak.

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