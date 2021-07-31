Donanımlı gençler yetiştirme gayretindeyiz

Ceylan, “Gül kokulu, bilgi donanımlı, çok çalışan, emek veren gençler yetiştirme gayretindeyiz” dedi. Binlerce öğrenciyi bünyesinde barındıran Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, önemli açıklamalarda bulundu.

Bilime katkı

Ceylan, fikir üreterek ve araştırma yaparak bilime olumlu katkıda bulunduklarını belirtti. Ceylan, Kırgız atasözünde ‘Su toprağa, bilim ise insanlığa…” denir. İki kardeş devlet Kırgızistan ve Türkiye’nin bu coğrafyada bilime en büyük katkısı hiç şüphesiz KTMÜ’dür. Yine bu coğrafyanın yetiştirmiş olduğu büyük düşünür Cengiz Aytmatov’un ‘Bir insan için en zor şey, her gün insan kalabilmektir’ sözü hafızalardadır. Biz de bu sözü aklımızdan çıkarmıyoruz. Bilime hizmet etmek, gençliğin önünü açmak için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu. Ceylan, öğrencilerini en iyi şekilde eğitmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Ceylan, “Gül kokulu, bilgi donanımlı, çok çalışan, emek veren gençler yetiştirme gayretindeyiz” diye konuştu.

Çalışıp çabalıyor

KTMÜ’yü güçlendirip büyütmeyi eksene aldıklarına dikkat çeken Ceylan, nitelikli öğrenci sayısını daha da arttırmak için hummalı çalışma yürüttüklerine işaret etti. Öğrenci merkezli eğitim vermeyi odağa oturttuklarını kaydeden Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitemiz önemli adımlar atmayı hedefliyor. Dil, bilim, tarih, kültür, ekonomi ve spor alanında güç birliklerini en üst seviyelere çıkarmayı planlıyor. Gençlerin diyalog halinde olmalarını, Asya’yı ve Avrupa’yı kucaklamalarını amaçlıyor. KTMÜ olarak öğrencilerimizin dünyanın geçirdiği dönüşümü anlamaları, 7 kıtayla iletişim halinde olmaları için çabalıyoruz. Kurumumuzu daha üretken, bilinir, tanınır hale getirmek için de tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Modern, girişimci, yenilikçi anlayışı ön planda tutuyoruz. Kurumumuzun 21’inci asrın gereklerine uygun şekilde yoluna devam etmesini esas alıyoruz.” Gençlere de “Başarılı olmak için emek vermeli, gayret etmelisiniz” çağrısı yapan Prof. Dr. Ceylan, şunları söyledi: “Biz gençlerimize kulak veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Gençlerimizle beraberiz. Onların başarılı olmaları ve hedeflerini tutturmaları için her şeyi yapıyoruz, yapacağız. Gençlerimiz KTMÜ’de aile huzurunu buluyorlar, bulacaklar. Kapım, kapımız öğrencilerimize açık. Onlarla bir araya gelmek, onları dinlemek bizim için çok ama çok önemli. Durmuyoruz, durmayacağız. Gençlerimizin kapılarına kadar gidiyoruz, gideceğiz. Kırgızistan’ın her yerine yöneliyoruz, yöneleceğiz. Kampus bizi sınırlayamaz. Makamında, odasında, lojmanında oturan hoca dönemi bitti. Bu anlayışla arkadaşlarımız da hocalarımız da alandalar.”

Manas bizim için önemli

Ayrıca “Manas bizim için önemli. Manas, Orta Asya’daki bütün Türk kardeşlerimiz ve Anadolu Türklüğü için önemlidir, yol göstericidir. Onun açtığı yoldan, fikirlerinden, önerilerinden hepimiz faydalanmaktayız ve faydalanmaya da devam edeceğiz” diyen Ceylan, “KTMÜ’de bulunmak bizi mutlu ediyor. En önemli görevimiz gece gündüz uyumadan Türk Birliği için çalışmak, Kırgızistan ile Türkiye’nin altın köprüsü Manas’ı daha güçlü hale için elimizden gelen gayreti sarf etmek” ifadelerini kullandı.